Broadcast Live conversa hoje com Fernando Honorato, do Bradesco, sobre economia em tempos de guerra

O Broadcast Live recebe hoje, às 16h, o economista-chefe do departamento de pesquisas e estudos econômicos do Bradesco, Fernando Honorato Barbosa, para falar sobre as implicações econômicas da invasão russa à Ucrânia.

Também será tema do programa a elevação dos juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, bem como as sinalizações de ciclo monetário nos dois países e seus reflexos no cenário do banco. Na semana passada, o Bradesco revisou para cima previsões de inflação e juros, sem alterar, no entanto, a expectativa de crescimento de 0,5% da atividade econômica no Brasil este ano.

Leia Também BC eleva taxa básica de juros a 11,75% e indica mais altas para tentar conter a inflação

Além de economista-chefe do Bradesco, Honorato é coordenador do grupo de economistas da Anbima, a associação que reúne instituições dos mercados financeiros e de capitais, que se encontra sempre às vésperas da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) para atualizar prognósticos econômicos. No último debate, os economistas da Anbima elevaram de 12% para 12,75% a previsão à taxa Selic no fim deste ano diante do choque de preços das commodities provocado pela guerra na Ucrânia.

Honorato está há 18 anos no Bradesco, onde, entre diversas outras posições ocupadas na instituição, também já foi responsável pelas áreas de pesquisa de crédito e ações do Bradesco Asset Management. Antes de chegar ao banco, passou por BBVA, BankBoston e Rosenberg & Associados. Com mestrado e graduação em Economia pela Universidade de São Paulo (USP), Honorato tem trabalhos acadêmicos dedicados ao estudo de políticas macroeconômicas implementadas no Brasil desde o plano Real, de 1994.

Perguntas ao entrevistado podem ser enviadas ao e-mail do jornalista Eduardo Laguna, mediador da live: eduardo.laguna@estadao.com.

Para assistir ao programa, acesse o terminal Broadcast ou os canais da Agência Estado tanto do Youtube, pelo link, quanto do Linkedin, neste link.