Broadcast Live traz Paulo Valle, secretário do Tesouro Nacional, sobre dívida pública; acompanhe

Nesta quinta-feira, 5, o Broadcast Live fará um debate sobre a dívida pública brasileira, com o secretário do Tesouro Nacional, Paulo Valle. A mediação é das repórteres Célia Froufe e Lorenna Rodrigues.

Um dos temas da entrevista será a proposta do governo de retirar da meta fiscal de 2023 o impacto negativo das operações de "encontro de contas" com o pagamento dos precatórios. A proposta foi incluída no projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, com a previsão de uma meta fiscal de déficit de até R$ 65,9 bilhões nas contas do governo federal. Sem o abatimento, a meta de déficit teria de ser maior para acomodar o impacto dessas operações.

Outro assunto que gera dúvidas no mercado é a Lei Orçamentária Anual, ao passo que uma eventual concessão de reajuste salarial aos servidores, aventada pelo presidente Jair Bolsonaro no porcentual geral de 5%, dependerá de mudança na lei, como antecipou o Broadcast. Isso será necessário porque somente R$ 1,7 bilhão estão reservados no Orçamento para bancar o aumento nos contracheques.

