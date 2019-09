Broadcast Termômetro Bolsa: Mercado ajusta otimismo sobre trajetória da Bolsa

O mercado financeiro calibrou o otimismo sobre o desempenho do Ibovespa, aponta o Termômetro Broadcast Bolsa. A previsão de ganhos, no entanto, segue amplamente majoritária. Entre 23 participantes, a expectativa de que o índice terá alta na próxima semana representa 73,91% do total, refluindo ante os 80,95% da pesquisa anterior, que havia sido a máxima da série histórica do levantamento. A perspectiva de queda avançou levemente, de 9,52% para 13,04%, enquanto para outros 13,04% a Bolsa vai encerrar a semana estável (9,52% no último Termômetro). O Ibovespa teve valorização de 1,78% na semana.

O Termômetro Broadcast Bolsa tem por objetivo captar o sentimento de operadores, analistas e gestores para o comportamento do Ibovespa na semana seguinte.

O calendário dos próximos dias traz como destaques dados econômicos na China e índices de preços nos Estados Unidos, que devem ajudar a calibrar as apostas para a decisão do Federal Reserve (o banco central americano) nos dias 17 e 18.

Na Europa, o ponto alto da agenda é a reunião do Banco Central Europeu (BCE), na quinta-feira. "Há expectativa de um corte de 0,1% na taxa de depósito e anúncio de ampliação do programa de Quantitative Easing (compra de ativos). O BCE busca fazer frente à forte desaceleração da economia da área do euro, mas tem instrumentos limitados, uma vez que a taxa de juros já está muito próxima de zero", avalia o Bradesco.

No Brasil, serão divulgadas a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e o IBC-Br calculado pelo Banco Central, referentes a julho.

Em Brasília, há expectativa em torno do andamento da reforma da Previdência no Senado. Na terça-feira, a Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) votará o projeto que trata do novo marco legal das telecomunicações