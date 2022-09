BRQ reposiciona marca e reforça expertise em desenhar a aceleração com base em desafios estratégicos

Há 29 anos no mercado, a BRQ Digital Solutions se consolidou como líder e uma das maiores empresas de transformação digital do País. Em novo momento de crescimento, se prepara para o futuro com reposicionamento da marca. Com o mote "We accelerate businesses", a companhia quer ser reconhecida como a empresa que acelera os negócios dos clientes com inteligência e tecnologia, de ponta a ponta.

"São praticamente três décadas acelerando os negócios dos nossos clientes. Nesse período, expandimos a marca BRQ para o mercado norte-americano e outras regiões do mundo. Hoje, apoiamos mais de 150 empresas em oito países, e essa mudança refletirá uma identidade global e multicultural", informa Lígia Marcondes, chief marketing officer (CMO) da BRQ.

Segundo a executiva, a mensagem reforça o compromisso da empresa em entender a "dor do negócio", desdobrar a estratégia, para então construir um ativo digital de alto impacto, com real valor e a melhor experiência para o consumidor final. "Buscamos por inovação com resultado. Temos mentalidade de startup com a solidez e potência de uma grande empresa", afirma a CMO.

Para se ter uma ideia da dimensão do negócio, a BRQ atua hoje com as marcas mais valiosas do Brasil nos mais diversos segmentos; está nos grandes bancos, nas maiores seguradoras, em empresas de varejo e muitas outras companhias com tecnologias robustas.

A CMO da BRQ informou que a pandemia representou grande crescimento para a companhia e fez com que todos passassem a olhar a transformação digital de forma diferente, o que também tornou o momento propício para o reposicionamento da marca. "Nossa intenção é que o mercado entenda o poder da transformação digital para transformar o business."

Para simplificar a mensagem, a BRQ está lançando uma campanha de marketing 360 graus que faz uma analogia do mercado com o surfe, modalidade esportiva que também traz o Brasil como protagonista no cenário mundial. "O mercado, assim como o surfe, exige preparação, rápida adaptação a mudanças, necessidade de experimentar e não ter medo de errar", declara. "Conversando com clientes e com nossos funcionários, que chamamos de feras, entendemos que precisávamos apresentar nosso diferencial e expertise de maneira simples e clara."

A mensagem agora será desdobrada de maneira integrada, com o objetivo de levar a marca para onde quer que o público esteja, em uma atuação multicanal: imprensa, mídias sociais, conteúdos no blog, SEO, links patrocinados, atração de leads, podcasts e lançamento de um novo site.

A expectativa é repaginar, mas também manter a longeva relação que a companhia tem com seus clientes - o tempo médio das parcerias é de 13 anos. "É mais uma prova de que a empresa está consistentemente entregando o valor de que o cliente precisa."

Os serviços oferecidos são sempre personalizados, com entregas direcionadas, desenvolvidas e implementadas de maneira estratégica, levando em consideração diferentes desafios e necessidades de cada um dos clientes.

A BRQ atua no ciclo completo de desenvolvimento desde a concepção, materializando as estratégias dos clientes em soluções digitais de alto impacto para solucionar desafios que os impeçam de alcançar todo o seu potencial de transformação. A companhia conta ainda com centros de excelência em Design, Mobile, Advanced Analytics, Cloud, Arquitetura de Referência, Data & Automation, Agile Engineering e Salesforce.

Todas essas capabilities podem ser aceleradas por meio de parcerias estratégicas com grandes empresas de tecnologia e pelo Innovation Hub BRQ, corporate venture que investe em empresas B2B com alto poder de escalabilidade e que tenham sinergia com o negócio da BRQ.

Cases de sucesso

Os casos de sucesso, que exemplificam tudo o que a BRQ pode oferecer, são muitos. Uma das maiores cervejarias do mundo conseguiu 83% de assertividade na previsão de quebra de estoque e 100% de visibilidade na cadeia de logística por meio de uma solução analítica desenvolvida pela BRQ e que permite análise e cruzamento de informações 'near real time', fazendo com que os caminhões saiam das fábricas bem mais carregados, trazendo grande economia de tempo e dinheiro.

No maior varejista de alimentos da América do Sul, a parceria com a BRQ resultou em 40% de redução de custo do frete, com plataforma digital de logística implementada em seu e-commerce. Em uma grande seguradora nacional, foi possível aumentar em incríveis 25 vezes o número de inspeções por meio de uma plataforma online de autoinspeção - uma tecnologia disruptiva que se traduziu em economia para a empresa e grandes ganhos de tempo para seus clientes.

"Queremos ser reconhecidos pelos nossos clientes como a empresa que desenha a aceleração com base em seus desafios estratégicos", resume Lígia.