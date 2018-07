BrT diz que não há acordo, nem preliminar, com a Oi As empresas do grupo Brasil Telecom enviaram ao mercado uma resposta a questionamento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) sobre as oscilações de volume e preço observadas na negociação de suas ações na última semana. Segundo as empresas, suas controladoras voltam a reiterar que "têm avaliado, com o auxilio de assessorias especializadas, várias alternativas estratégicas para as suas participações societárias". As controladoras dizem ainda que, apesar de rumores contrários, "e nada obstante haver discussões a respeito, não tomaram qualquer decisão no sentido de realizar uma reorganização societária das companhias". Afirmam também que tampouco firmaram qualquer compromisso, mesmo que preliminar, sobre fusão ou compra ou venda com a Oi (ex-Telemar) ou com qualquer outra empresa ou veículo de investimento. As controladoras novamente esclarecem que divulgarão fato relevante sobre alguma novidade. O grupo de controle da cadeia societária da Brasil Telecom é composto por Solpart, Techold, Invitel e Zain.