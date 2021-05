BTG deve ficar com a dona da Empiricus por cerca de R$ 2 bi, dizem fontes

O banco BTG Pactual está perto de comprar a holding Universa, dona da empresa de informações financeiras Empiricus, segundo apurou o Estadão com fontes de mercado. O valor do negócio seria de R$ 2 bilhões. Ainda de acordo com fontes, a Universa – que também é dona do portal Seu Dinheiro e Money Times – procurava um comprador para suas operações desde o fim do ano passado.

O banco de investimentos, de acordo com pessoas próximas ao assunto, vê a Empiricus e as outras empresas do grupo como uma forma de estreitar seu negócio de pessoas físicas, uma das prioridades da operação do BTG atualmente. O banco vem investindo fortemente na plataforma BTG+, uma forma de brigar com concorrentes como a XP e o Nubank.

A Empiricus, que ficou inicialmente conhecida no mercado por seus posicionamentos polêmicos – como uma briga pública que comprou com a gigante dos alimentos Marfrig, na década passada – e pelo marketing agressivo, prometendo ganhos estratosféricos para os clientes, teria hoje cerca de 400 mil assinantes de seus relatórios de mercado.

Procurado, o BTG não quis comentar o assunto, assim como a Empiricus.