BTG Pactual anuncia aquisição da Fator Corretora

O BTG Pactual informou ao mercado nesta segunda-feira, 3, que fechou acordo para a aquisição de 100% do capital social da Fator Corretora, uma das mais tradicionais corretoras do mercado financeiro brasileiro. O valor da transação não foi divulgado e ainda depende da aprovação de órgãos reguladores, inclusive o Banco Central.

"A aquisição da Fator Corretora nos permite ganhar ainda mais escala, com diluição de custos, ganhos de eficiência, sinergia e produtividade. Trata-se de uma corretora criada e desenvolvida com foco na qualidade de atendimento ao cliente e expertise diferenciada. Agora, toda a estrutura tecnológica do BTG Pactual, na qual já investimos mais de R$ 1 bilhão, estará à disposição dos assessores e clientes da Fator Corretora", afirma Marcelo Flora, sócio responsável pelo BTG Pactual Digital, em nota.

A aquisição faz parte da estratégia de expansão do BTG Pactual Digital no segmento de assessoria de investimentos. A transação não inclui os negócios do Banco Fator, Fator Seguradora e Fator Asset Management, que seguirão operando totalmente independentes e utilizando a marca Fator. Já a Fator Corretora, será integralmente absorvida pelo BTG.