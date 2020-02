BTG Pactual compra 20% da CredPago, startup que dispensa fiador para o aluguel de imóveis

O BTG Pactual acaba de anunciar a aquisição de 20% da CredPago, uma startup que substitui a figura do fiador e ajuda a desburocratizar a locação de imóveis. Com isso, o banco reforça sua presença no setor imobiliário. O valor da transação não foi anunciado.

A CredPago foi lançada em 2016 e tem entre seus sócios o ator ex-global Bruno Gagliasso. O banco poderá ampliar sua participação para até 26,25% na nova plataforma, sujeito a determinadas condições.

O sócio responsável pela área Corporate e Insurance do BTG Pactual, Leonardo Felix, destaca, em nota, que o negócio sinaliza o momento de transformação e oportunidades do mercado imobiliário.

"Ao ter simplificado a jornada de locação, possibilitando maior dinamismo entre as partes envolvidas no processo, a CredPago revolucionou a experiência do aluguel. A empresa foi brilhante em se consolidar como verdadeira parceira das imobiliárias, chegando a mais de 44 mil contratos sob gestão e mais de 9 mil imobiliárias cadastradas em todo o Brasil. Nossa entrada irá impulsionar ainda mais esse crescimento e a taxa de conversão das imobiliárias parceiras da companhia", diz o executivo.

A CredPago busca acelerar seu crescimento em um mercado estimado de 13 milhões de moradias locadas, que movimenta R$ 150 bilhões anualmente. Agora, com a chegada do BTG, o portfólio de produtos, serviços e soluções será ampliado.