Buffett vende negócios de jornais e concede empréstimo ao comprador

O megainvestidor Warren Buffett está se desfazendo de seus negócios de mídia. Ele fechou acordo para vender a BH Media e a Buffalo News, duas empresas que concentravam títulos de jornais, para a Lee Enterprises, conforme comunicado divulgado nesta quarta-feira, 29. Os negócios foram avaliados em US$ 140 milhões. Para fechar o negócio, ele concedeu empréstimo de US$ 576 milhões aos novos donos para a reestruturação dos títulos.

"Para a transição das edições impressas para o meio digital, eles precisam de uma empresa focada no setor, como a Lee, para fazer a mudança acontecer", disse Jess Armstrong, presidente da Henry H. Armstrong Associates, à agência de notícias Bloomberg. "A Berkshire Hathaway (veículo de investimento de Buffett) não pode contribuir com o necessário esforço de gerenciamento."

De saída

O megainvestidor teria uma proximidade afetiva com o setor, uma vez que trabalhou como entregador de jornais quando adolescente. No entanto, no fim das contas, as dificuldades dos títulos que ele detinha acabaram falando mais alto. Por anos, os jornais de Buffett vinham perdendo receita com publicidade e cortando empregos. A Bloomberg informou que a Lee já vinha administrando os jornais que agora comprou desde 2018.

Entre os títulos incluídos na negociação estão o Omaha World-Herald (da cidade natal de Buffett) e o Buffalo News. A venda não inclui os edifícios nos quais os jornais estão instalados, que a Berkshire Hathaway passará a alugar para a Lee, informou a Bloomberg.