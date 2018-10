Buscas por Black Friday no Google já superam volume de 2017

A pouco menos de um mês da Black Friday, que ocorre no dia 23 de novembro, os brasileiros já começam a pesquisar sobre as promoções no Google. Entre os meses de agosto, setembro e começo de outubro, as buscas sobre a segunda maior data do varejo brasileiro foram 14% maiores do que o registrado no ano passado. Em relação a 2016, o aumento é de 57%.

Os dados, compilados pelo Google, foram levantados entre os dias 15 e 16 de outubro, quando 35% dos entrevistados confirmaram estar pesquisando sobre os produtos que pretendem comprar durante a campanha. As categorias preferidas são eletrônicos, smartphones, eletrodomésticos, moda e beleza, além de móveis.

Outra informação identificada é o desejo dos consumidores de antecipar as compras do Black Friday. Dos entrevistados, 28% afirmaram que comprariam antes encontrassem benefícios como frete grátis, entrega rápida, melhores condições de pagamento e, claro, descontos.

Outros 47% afirmaram que talvez comprariam nessas condições, enquanto 24% preferem esperar até a data da Black Friday, 23 de novembro, para ir às compras.

A maioria dos entrevistados (54%), disse que as eleições não tiveram impacto em seus hábitos de compra. Em contraponto, 34% afirmam estar comprando menos que em anos anteriores. Outros 12% dizem que estão consumindo mais produtos na comparação com a mesma data, em anos anteriores.