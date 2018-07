Bush anuncia medidas para impulsionar economia dos EUA

O presidente americano George W. Bush anunciou nesta sexta-feira um pacote de medidas para tentar evitar uma recessão e impulsionar a economia americana. Bush disse que para "impulsionar o crescimento no futuro, um pacote especial com ênfase em incentivos fiscais para os negócios e cortes de impostos para os americanos deve ser posto em prática". O presidente americano ainda disse que o pacote teria de ser grande o suficiente para surtir um efeito "na grande e dinâmica" economia americana. Bush disse ter encaminhado as propostas para o Congresso. O pacote, segundo previsão do presidente, representará cerca de 1% do PIB americano. Assessores da Casa Branca disseram que 1% do PIB dos Estados Unidos equivale a cerca de US$ 145 bilhões. As medidas contam com o apoio do presidenteh do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke. Em sua reunião com o comitê orçamentário do Congresso americano nesta quarta-feira, Bernanke deu seu apoio à medidas como cortes de impostos, mas alertou para a necessidade de um plano de ação temporária. "Para ser útil, qualquer pacote de estímulo fiscal deveria ser implementado rapidamente e estruturado de tal forma que seu efeito sobre gastos agregados fosse sentido possivelmente nos próximos 12 meses", disse ele. Bernanke também indicou que o Fed poderia cortar a taxa de juros, "se for necessário". O Fed já cortou a taxa de juros três vezes desde o meio do ano. O corte mais recente foi em dezembro e, atualmente, a taxa de juros nos Estados Unidos está em 4,25%. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.