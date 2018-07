Bush confirma pacote e Bolsa amplia alta

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, anunciou na tarde desta quinta-feira, 24, o pacote de ajuda à economia norte-americana. O valor foi confirmado em US$ 150 bilhões, segundo informou a CNN. O valor é equivalente a 1% do PIB americano. Uma das maneiras de distribuição destes recursos será a devolução de parte dos impostos aos contribuintes. O dinheiro começa a ser entregue em 60 dias após a aprovação do plano pelo Congresso, segundo informou o secretário do Tesouro americano, Henry Paulson. Veja também: Bolsas asiáticas mantêm recuperação; Hong Kong destoa e cai Société Générale anuncia perda de 4,9 bi de euros com fraude Bolsas européias se recuperam e fecham em forte alta Veja como ficam seus investimentos com a crise nos mercados Especialistas recomendam cautela com ações Entenda a crise nos Estados Unidos Celso Ming comenta a crise no mercado financeiro Apesar dos argumentos iniciais de que o pacote é insuficiente para conter a crise nos Estados Unidos, as Bolsas reagiram bem. Logo após as primeiras declarações de Bush, o mercado acionário norte-americano operava em alta. No Brasil, a Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) sobe 6,29% (às 17h45). Em rápido pronunciamento, Bush reafirmou que o pacote de estímulo fiscal, anunciado na semana passada, é efetivo, temporário e firme. Segundo ele, a economia americana está estruturalmente saudável, mas enfrenta desafios.