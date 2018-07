Bush diz que montadoras têm que ser viáveis para receber ajuda O presidente dos EUA, George W. Bush, disse que antes de o governo fornecer ajuda financeira às montadoras, todos os aspectos de seus negócios devem ser avaliados para ver se elas podem sobreviver no longo prazo. "É preciso haver viabilidade", disse ele ao programa Nightline, da ABC News, que liberou trechos da entrevista. "Eu acredito que viabilidade significa que todos os aspectos das companhias precisam ser reexaminados para assegurar que elas podem sobreviver no longo prazo." Bush disse que qualquer plano que seja aprovado precisa incluir os maiores esforços para assegurar que o dinheiro do contribuinte seja restituído. A Casa Branca e os democratas estão discutindo um projeto destinado a providenciar 15 bilhões de dólares para Ford Motor, General Motos e Chrysler LLC, mas uma fonte da Casa Branca manifestou preocupações com relação à viabilidade das empresas. O esboço do plano, enviado à Casa Branca, estabelece 31 de março como o prazo final para que as companhias submetam planos detalhados de como elas pretendem reduzir custos e se reestruturar para competir com rivais mas ágeis e capitalizados.