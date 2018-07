Bush pede que Opep coloque mais petróleo no mercado O presidente dos EUA, George W. Bush, pediu que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) coloquem mais petróleo no mercado internacional e advertiu que os elevados preços da commodity podem provocar desaceleração econômica nos EUA. "Os altos preços da energia podem prejudicar o consumo", disse o presidente a um pequeno grupo de jornalistas que acompanha a viagem. As informações são da Associated Press, citada pela Dow Jones.