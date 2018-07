Bush tentará aliviar tensão econômica em discurso hoje O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, vai procurar aliviar as preocupações relacionadas com a economia no discurso do "Estado da União", esta noite. Bush dirá que as perspectivas de crescimento no longo prazo são brilhantes, apesar do atual "período de incerteza". "Enquanto nos reunimos esta noite, nossa economia está passando por um período de incerteza... Nas mesas das cozinhas através do nosso país, existe uma preocupação com relação ao nosso futuro econômico. No longo prazo, o americano pode ficar confiante com relação a nosso crescimento econômico", dirá esta noite, segundo trechos divulgados pela Casa Branca. O discurso está agendado para meia-noite de hoje (horário de Brasília). No pronunciamento, ele também pedirá aos congressistas que aprovem o pacote de estímulo de US$ 150 bilhões anunciado na semana passada pela Casa Branca e líderes da Câmara dos Representantes e pressionou para que os cortes nos impostos adotados pelo governo dele em 2001 e 2003 sejam tornados permanentes. As informações são da Dow Jones.