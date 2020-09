Caça sueco Gripen faz primeiro voo no Brasil

O caça sueco do modelo Gripen F-39E da Força Aérea Brasileira (FAB) realizou seu primeiro voo no Brasil. No início da tarde desta quinta-feira, 24, aproximadamente às 14h, o avião decolou de Navegantes (SC) em direção a Gavião Peixoto (SP), onde fica a fábrica da Embraer e o Centro de Ensaio em Voo do Gripen (GFTC, na sigla em inglês).

A aeronave foi conduzida pelo piloto de testes chefe da fabricante Saab, Marcus Wandt. A equipe envolvida na operação foi composta principalmente por técnicos e engenheiros da Saab, além da equipe da FAB. O voo durou aproximadamente uma hora.

O caça é o primeiro de um total de 36 unidades compradas ainda no governo da ex-presidente Dilma Rousseff para a FAB. Ele chegou ao Brasil no domingo, 20, no porto de Navegantes, depois de uma viagem de três semanas a bordo do navio MV Elke, que saiu do porto de Norrköping, na Suécia. Depois, a aeronave foi rebocada até o aeroporto, por cerca de 2 quilômetros, e passou por manutenção antes de realizar seu primeiro voo sobre território brasileiro.

O caça Gripen continuará passando por ensaios de voo, agora em território brasileiro, com pilotos da FAB, da Saab e da Embraer. A apresentação oficial da aeronave deve ocorrer em Brasília durante a cerimônia do Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados no dia 23 de outubro. A previsão é que os primeiros caças sejam entregues à Força Aérea Brasileira no fim de 2021.