Cade aprova parceria de Vale com grupo chinês O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou hoje, por unanimidade e sem restrições, a parceria da mineradora Vale com o grupo chinês Baosteel para a construção de uma usina siderúrgica, em Anchieta, no Espírito Santo. A unidade, que receberá o nome de Companhia Siderúrgica Vitória (CSV), produzirá placas de aço e terá capacidade inicial de 5 milhões de toneladas por ano, com a criação de cerca de 3 mil empregos diretos. O negócio foi anunciado em 2007. A parceria ainda inclui a construção de uma ferrovia, um porto para águas profundas e uma termoelétrica. O conselheiro relator do processo, Luiz Carlos Prado, ressaltou em seu relatório que por se tratar de um investimento novo não vê riscos à concorrência com esse negócio.