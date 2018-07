Cade aprova sem restrições venda da Itambé à francesa Lactalis

BRASÍLIA - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou sem restrições a venda da Itambé Alimentos, atualmente detida pela Cooperativa Central dos Produtores Rurais de Minas Gerais (CCPR), para a BSA International, do grupo francês Lactalis.

Com isso, a BSA passaria a deter o controle unitário da Itambé, se o aval dependesse só do Cade. No entanto, a operação é alvo de uma disputa judicial entre Lactalis e Vigor (hoje controlada pela mexicana Lala), que dividia o controle da empresa com CCPR até dezembro de 2017.

A decisão do Cade está formalizada em despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU).