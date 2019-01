Cade condena empresas por cartel internacional no mercado de disco ópticos

BRASÍLIA - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) condenou nesta quarta-feira as empresas Hitachi LG e Quanta Storage por formação de cartel internacional, com efeitos no Brasil, no mercado de discos ópticos, utilizados em leitores de Cds, DVDs e Blu-rays.

As empresas pagarão, respectivamente, R$ 8,4 milhões e R$ 11,2 milhões.

O cartel foi condenado na Europa e, nos Estados Unidos, houve acordo com as autoridades anti-truste.