Cade investiga laboratórios, farmácias e fabricante de álcool em gel por aumento de preços

BRASÍLIA - O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) abriu investigação para apurar se hospitais, laboratórios, farmácias e indústrias do setor médico e farmacêutico aumentaram preços de seus produtos de forma abusiva após o avanço do novo coronavírus no Brasil.

Nesta quarta-feira, 18, o conselho abriu um procedimento preparatório de inquérito administrativo. Na instauração do processo, o superintendente-geral, Alexandre Cordeiro, justifica que, com o aumento da demanda por produtos médicos-farmacêuticos, empresas do setor podem estar aumentando preços e lucros de forma arbitrária.

O documento não especifica quais empresas serão investigadas, mas, segundo o Estadão/Broadcast apurou, a intenção é notificar as principais atuantes no setor, incluindo hospitais, laboratórios, farmácias, distribuidores e fabricantes de máscaras cirúrgicas, álcool em gel, fabricantes de medicamentos para tratamento dos sintomas da covid-19.

As empresas terão 10 dias para apresentar notas fiscais emitidas entre 01 de novembro de 2019 até 15 março de 2020 e,mensalmente, as notas fiscais a serem emitidas a partir de 16 de março até o dia 31 de julho de 2020, sob pena de multa diária, que pode chegar a R$ 100 mil.