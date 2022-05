Café fecha em baixa em NY após diminuição do risco de geada

Os contratos futuros de café arábica fecharam em forte baixa nesta quarta-feira na Bolsa de Nova York. O vencimento julho/22 caiu 960 pontos (4,23%) e encerrou em 217,60 centavos de dólar por libra-peso.

Traders liquidaram posições, após diminuir a chance de ocorrência de geadas nas regiões produtoras do Brasil, embora a meteorologia tenha mantido a previsão de risco para as próximas duas madrugadas. Na segunda-feira, 16, as cotações subiram cerca de 5% diante das previsões meteorológicas de frio extremo nas áreas produtoras brasileiras. O dólar em alta ante o real também pressionou as cotações do grão.

Amanhã,19, a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), responsável pelo levantamento oficial da safra brasileira de café, vai divulgar a sua segunda estimativa para a safra 2022. Na primeira pesquisa, apresentada em janeiro, a produção nacional foi projetada em 55,7 milhões de sacas de 60 kg. Desse total, a safra de arábica foi prevista em 38,7 milhões sacas.