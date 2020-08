Caio Paes de Andrade é nomeado secretário de desburocratização, no lugar de Paulo Uebel Uebel e o empresário Salim Mattar, que comandava a Secretaria de Desestatizações, saíram juntos do governo após um ano e meio de dificuldades para implementar as medidas para quais foram convidados a integrar o governo de Jair Bolsonaro