Caixa abre 195 agências em SP neste sábado para pagar auxílio emergencial

A Caixa Econômica Federal vai abrir, neste sábado, 23, 195 agências no Estado de São Paulo. As unidades vão funcionar no horário das 8h às 12h para atender os beneficiários do auxílio emergencial de R$ 600 que receberam a primeira parcela e beneficiários do Bolsa Família que já receberam o valor da segunda parcela até esta sexta-feira, 22.

De acordo com o calendário de pagamentos divulgado pelo Ministério da Cidadania, poderão fazer os saque os 9,5 milhões de beneficiários do Bolsa Família com NIS de final 1 até 5 e os 2,1 milhões de beneficiários que receberam a primeira parcela do auxílio desde a última terça-feira, 19, e nasceram entre janeiro e julho.

Além das agências em São Paulo, 902 unidades em todo o Brasil também vão abrir neste sábado. Para saber quais agências estarão abertas, basta consultar o site da Caixa.

Para quem não está no Bolsa Família e recebeu a segunda parcela agora, o saque em espécie ainda não está disponível. O valor do auxílio só poderá ser movimentado pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de contas ou compras online com o cartão de débito virtual. A Caixa ainda recomenda que mesmo quem pode fazer o saque em espécie use os meios digitais para utilizar os recursos do benefício.

Caminhões-agência móveis atendem locais de maior necessidade

A Caixa informa também que cinco caminhões-agência itinerantes vão atender lugares de maior necessidade neste sábado no mesmo horário, das 8h às 12h. Veja abaixo quais cidades serão atendidas: