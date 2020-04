Caixa abre 775 agências no feriado para atender serviços sociais

A Caixa Econômica Federal abre as portas de 775 agências nesta terça-feira, feriado de 21 de abril, para atender exclusivamente serviços sociais. O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600,00 por conta da crise de coronavírus não será realizado hoje. O horário de funcionamento das agências no feriado é das 8h às 12h.

Dentre os serviços oferecidos hoje nas unidades abertas, conforme a Caixa, estão o saque do INSS, do Seguro Desemprego/Defeso, Bolsa Família e outros benefícios sociais, todos sem cartão e senha.

Além desses, o banco também está realizando o pagamento de Abono Salarial e FGTS, saque de conta salário, ambos sem cartão e senha, além do desbloqueio de cartão e senha de contas.

As agências abertas neste feriado estão listadas no site do banco, aqui.

A Caixa informa que as unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas, por conta das medidas de combate à propagação da Covid-19. O banco lembra ainda que reforçou seu protocolo de limpeza e higienização das unidades e que foi priorizada a limpeza das superfícies que têm contato humano como portas, maçanetas e vidros do entorno, teclados dos caixas eletrônicos, dentre outros, com periodicidade mínima de seis vezes ao dia.

Auxílio emergencial

A Caixa reforça que aqueles que já receberam o auxílio emergencial em conta poupança podem movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo do banco, site (internet banking) ou utilizando o cartão de débito em compras.

Já aqueles que tiveram o crédito feito na poupança digital podem pagar contas ou transferir o dinheiro para outros bancos.

Até as 8h desta terça-feira, a Caixa havia contabilizado 43,8 milhões de cadastros para pagamento do auxílio emergencial. O banco já liberou R$ 16,3 bilhões, destinados a 24,2 milhões de pessoas.