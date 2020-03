Caixa anuncia que agências ficarão abertas de 10h às 14h

BRASÍLIA - A Caixa informou que a partir desta terça-feira, 24, as agências do banco vão funcionar em um novo horário: das 10 horas às 14 horas.

O atendimento presencial será restrito para os casos em que não é possível fazer as operações pelo telefone ou aplicativo do banco. Entre essas operações estão o saque imediato do FGTS e o recebimento de benefícios sociais, como o Bolsa Família.

Segundo o banco, a medida "reforça as ações para melhorar a segurança de todos os clientes, colaboradores e parceiros da Caixa no contexto da pandemia da covid-19".

Para os clientes que estão no grupo de risco, como idosos acima de 60 anos, a Caixa manterá a abertura antecipada em uma hora (portanto, às 9 horas) em 1.619 agências para o atendimento exclusivo a eles. A lista dessas unidades pode ser consultada no seguinte endereço: www.caixa.gov.br/caixacomvoce/Paginas/default.aspx.

Lotéricas podem decidir se abrem

A Caixa informou também que cabe aos empresários lotéricos a decisão de funcionamento durante a crise sanitária provocada pelo novo coronavírus.

No entanto, o banco ressalta que eles precisam cumprir o que determinam os decretos estaduais e municipais sobre restrições de funcionamento no combate à pandemia.