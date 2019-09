Liberação do saque de R$ 500 do FGTS começa na sexta: veja calendário e quem tem direito

A Caixa Econômica inicia o calendário de saque imediato do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) nesta sexta-feira, 13. Os primeiros do são os correntistas da Caixa que fazem aniversário entre os meses de janeiro a abril e terão o crédito automático em conta já no dia 13.

LEIA TAMBÉM > Tire suas dúvidas sobre o que muda no saque do FGTS

A liberação do saque imediato para quem nasceu no mesmo período e não possui conta na instituição começa em 18 de outubro e vai até 22 de novembro, dependendo do mês de aniversário.

O saque extraordinário foi autorizado por um decreto do governo federal em julho. O objetivo inicial do governo era liberar até 35% de cada conta mas, após pressão do setor de construção civil, ficou estabelecido o teto de R$ 500. De acordo com empresários da área, a liberação porcentual implicaria em um efeito cascata prejudicial à economia brasileira.

“Confio no bom senso do governo. Não tem dinheiro para saque extra, desestabiliza o fundo e gera desemprego no setor”, afirmou à época o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (Cbic), José Carlos Martins.

Cálculos do governo apontam que os saques extraordinários do FGTS, junto com a liberação dos saldos do PIS/Pasep, podem injetar até R$ 30 bilhões na economia brasileira em 2019 e R$ 12 bilhões em 2020, aumentando a previsão inicial de crescimento do PIB de 0,81% para 1,1%. No último dia 9, o mercado reajustou a projeção de crescimento do PIB para 0,87%.

Quem tem direito ao saque de R$ 500 do FGTS?

Os contribuintes podem sacar até R$ 500 de cada conta do FGTS. Um trabalhador com uma conta ativa e outra inativa, por exemplo, pode receber até R$ 1 mil. De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, 96 milhões de trabalhadores devem ser afetados.

Calendário do saque imediato do FGTS

O saque será autorizado de forma escalonada dependendo da data de aniversário de trabalhador. Os primeiros a receber são os correntistas da Caixa, a partir de 13 de setembro. Em seguida, serão liberados os pagamentos para os aniversariantes de janeiro que não possuem conta na Caixa. Neste caso, a liberação ocorre a partir de 18 de outubro.

Uma semana depois, em 25 de outubro, recebem os não-correntistas que nasceram em fevereiro. Os valores devem ser sacados até 31 de março de 2020. Quem não quiser retirar os valores deve comunicar a Caixa até 20 de abril de 2020. Confira o calendário completo de pagamentos:

Como consultar o saldo da conta no FGTS

É possível acessar o extrato do FGTS pelo site da Caixa e também pelo aplicativo, disponível para os sistemas operacionais Android, iOS e Windows.

Confira como se cadastrar no app: