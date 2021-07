Caixa convoca 3 mil aprovados em concurso e abre seleção para mil deficientes 

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta segunda-feira, 19, a contratação direta de 4 mil pessoas. Dessas, 3 mil serão convocadas entre aprovados em concurso vigente. As outras mil serão pessoas com deficiência (PcD), a serem selecionadas em concurso específico que será realizado conforme edital a ser publicado até setembro.

O reforço de mão de obra visa preencher os quadros também para cobrir necessidades criadas pelo plano de expansão da Caixa, que prevê a abertura de 250 agências até o fim do ano. Elas se somarão à rede de 26 mil pontos de atendimento, que inclui agências, lotéricas e correspondentes bancários, além de agências itinerantes, na forma de barcos ou caminhões.

Também está prevista a contratação de 800 recepcionistas e vigilantes, por meio de empresas terceirizadas, para atender unidades em todo o País. Além desses, também serão contratados 5,2 mil estagiários, já aprovados em processo conduzido pelo Centro de Integração empresa-escola (CIEE). Ao todo, o banco vai contratar 10 mil colaboradores.

Reconhecimento

A Caixa também recebeu duas certificações. A primeira, foi o 6º Selo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, inciativa do governo feita em parceria com o Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, que reconhece as ações do banco para promover a equidade de gênero e raça. A inciativa tem o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Internacional do Trabalho (OIT).

Já a segunda foi o Selo Melhor Empresa para Trabalhar em 2021, do Instituto Great Place to Work, que também possui reconhecimento internacional. O resultado veio após avaliação positiva feito pelos funcionários da Caixa sobre o ambiente de trabalho do banco.