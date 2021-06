Caixa deve financiar 100% do imóvel em crédito subsidiado para policiais e bombeiros

A Caixa Econômica Federal deve financiar 100% do valor de imóveis para policiais e bombeiros no programa de crédito imobiliário voltado a profissionais de segurança, em gestação pelo governo Bolsonaro, apurou o Estadão/Broadcast. A ação contará com subsídio do Ministério da Justiça, que permite a oferta de juros menores ou sem entrada. Outras pastas também estariam no debate para viabilizar linhas com a mesma estrutura financeira, de acordo com fontes, que concordaram em falar na condição de anonimato.

A expectativa é que o anúncio da linha feita sob medida para policiais e bombeiros ocorra nas próximas semanas. Neste momento, o ministério da Justiça conversa com o da Economia, chefiada por Paulo Guedes, sobre a estrutura financeira da operação. A Caixa, que responderá pela oferta do crédito, já estaria pronta para lançar a nova linha.

A ideia é utilizar recursos já administrados pelos ministérios do governo Bolsonaro como garantia para as operações de financiamento imobiliário, possibilitando, assim, a oferta de crédito a juros menores ou sem entrada. A pasta da Justiça teria sido a mais ágil. Assim, deve estrear a nova modalidade em mais uma ação do governo em prol dos agentes de segurança, uma de suas principais bases de apoio.

"Se algum ministério realizar o subsídio, o banco consegue reduzir os juros ou a entrada", diz um interlocutor. A princípio, a ação é voltada para bombeiros e policiais, mas outras categorias estão em estudo.

Do lado da Caixa, o programa deve ampliar uma nova estratégia do banco público de lançar linhas que financiam 100% do valor do imóvel. Pelas regras do Banco Central (BC), o limite das instituições financeiras é de até 90%. A garantia a ser dada pelos ministérios, porém, viabilizaria a oferta da linha subsidiada, com o benefício de não exigir o pagamento de entrada pelos mutuários.

Nesta semana, a Caixa anunciou a primeira iniciativa nesta direção. O banco público vai financiar 100% dos imóveis retomados por inadimplência. Até então, eram vendidos nos tradicionais leilões. Como esses imóveis já foram financiados pela Caixa, mas retomados por falta de pagamento, estão contabilizados no balanço do banco em valor inferior ao real do bem, o que permite o financiamento de 100%.

Além disso, nos leilões, os imóveis são vendidos a um preço cerca de 60% de seu valor real, deixando na mesa os outros 40%. Ou seja, com o financiamento de 100%, a expectativa da Caixa é dar mais eficiência à desova dos ativos retomados.

Com um estoque de 23 mil imóveis em mãos, o primeiro teste da Caixa vai ocorrer no primeiro Feirão Digital da Casa Própria, previsto para o fim do mês. Serão oferecidos 180 mil imóveis, dos quais 6 mil pertencentes à Caixa e foram retomados por inadimplência pelo banco público.

Nessa primeira ação, que visa a financiar 100% do valor do imóvel, os financiamentos utilizaram como fonte de recursos a poupança (SBPE). O custo será de taxa referencial (TR) mais 2,50% e remuneração da poupança, e ainda carência de seis meses.

No anúncio do evento, que acontecerá entre os dias 25 de junho e 4 de julho, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, prometeu o lançamento de novas linhas com financiamento de 100% do valor do imóvel. "Em breve, teremos outras iniciativas na mesma linha. Temos mais operações, nas quais a Caixa vai financiar 100% do imóvel e isso é uma novidade", disse o executivo, sem dar mais detalhes.

Procurada, a Caixa não comentou.