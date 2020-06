Caixa libera saque da 2ª parcela do auxílio emergencial para nascidos em junho nesta sexta

A Caixa Econômica Federal liberou nesta sexta-feira, 5, o saque da 2.ª parcela do auxílio emergencial do governo federal para pessoas nascidas em junho, seguindo o cronograma escalonado de liberação para saques. A quantia paga nesta sexta vale apenas para pessoas que receberam a 1.ª parte do benefício até o dia 30 de abril, e utiliza o calendário publicado no Diário Oficial da União em 15 de maio.

De acordo com o banco estatal, 2,6 milhões de pessoas se incluem nessas características e vão poder sacar o dinheiro. Para quem indicou conta poupança da Caixa ou contas em outros bancos, os recursos vão ser transferidos automaticamente.

A disponibilização do benefício foi concluída em 26 de maio, em conta digital, criada pela Caixa no ato do cadastro para o auxílio. Já os saques foram disponibilizados a partir de 30 de maio e vão até 13 de junho. O calendário para beneficiários do Bolsa Família foi concluído em 29 de maio. Confira o cronograma completo abaixo para quem não recebe Bolsa Família.

Saques do auxílio emergencial de R$ 600

30 de maio (sábado) - para pessoas nascidas em janeiro

1.º de junho (segunda-feira) - para pessoas nascidas em fevereiro

2 de junho (terça-feira) - para pessoas nascidas em março

3 de junho (quarta-feira) - para pessoas nascidas em abril

4 de junho (quinta-feira) - para pessoas nascidas em maio

5 de junho (sexta-feira) - para pessoas nascidas em junho

6 de junho (sábado) - para pessoas nascidas em julho

8 de junho (segunda-feira) - para pessoas nascidas em agosto

9 de junho (terça-feira) - para pessoas nascidas em setembro

10 de junho (quarta-feira) - para pessoas nascidas em outubro

12 de junho (sexta-feira) - para pessoas nascidas em novembro

13 de junho (sábado) - para pessoas nascidas em dezembro

Como se cadastrar no aplicativo CAIXA Tem

Para se cadastrar no aplicativo CAIXA Tem, baixe o app para seu Android na Play Store ou para o seu iOS pela App Store. Depois de instalar, abra o aplicativo e clique no botão "Sou beneficiário". Na tela seguinte, digite o número do seu CPF. Se estiver tudo correto, você receberá um código por SMS. Digite esse código na próxima tela do aplicativo e clique em "Continuar".

Em seguida, o aplicaito vai informar que é preciso criar um usuário e senha para acessar sua conta poupança social digital. Clique em "Continuar". Caso apareça a tela inicial do aplicativo, clique em "Entrar". Na tela seguinte, é preciso entrar com o seu login Caixa. Se você já estiver cadastrado, basta entrar com seu CPF e senha. Caso não esteja é possível criar o login na hora. Clique em "Cadastre-se" e preencha seus dados conforme forem solicitados (CPF, nome completo, data de nascimento e email). Cadastre uma senha e clique na caixa "Não sou um robô". Se estiver tudo certo, entre no seu endereço de email, veja a mensagem autmática e clique no link de verificação de email. Se tudo correr bem, volte ao aplicativo CAIXA Tem e acesse com seu CPF e a senha cadastrada. O aplicativo ainda pedirá seu número de celular e CEP de residência.

Se tudo correr bem, aparecerá a tela principal do aplicativo. Clique na opção "Auxílio Emergencial" e, em seguida, clique no botão "Consultar o Auxílio na Poupança Social Digital". Na tela seguinte, será preciso associar o dispositivo celular ao CPF do login Caixa. Clique em "Continuar". Talvez você precise responder mais algumas perguntas, usadas para o aplicativo garantir a sua identidade. Preste atenção para responder todas as perguntas corretamente. Caso alguma resposta esteja incorreta, o processo não poderá ser concluído.

Em seguida clique no botão "Receber código". Verifique sua caixa de mensagems SMS do celular e digite o novo código na próxima tela. Se tudo der certo, você chegará a uma tela em que poderá cadastrar um nome para o dispositivo. Isso serve para você identificar qual celular está cadastrado no login Caixa para o auxílio emergencial. Insira o nome e clique em "Continuar". Quando voltar para a tela de bate-papo do auxílio emergencial, clique em "Consultar a minha Poupança Social Digital". Por fim, você poderá movimentar o dinheiro do benefício.