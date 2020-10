Caixa reduz juro para imóveis e vai permitir pagamento parcial das prestações

A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quarta-feira, 14, que atingiu em outubro a marca histórica de R$ 500 bilhões em crédito habitacional e divulgou também novas medidas para estimular o setor e ajudar a amenizar o impacto que a pandemia tem criado na capacidade de pagamento das pessoas físicas. A Caixa informou ainda que o saldo da carteira de crédito habitacional do banco cresceu 13,4% desde janeiro de 2019, quando totalizava R$ 441 bilhões.

Entre essas medidas, a Caixa anunciou redução de 0,50 ponto porcentual nos empréstimos que têm recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e baseados na taxa referencial (TR), sendo que a taxa mínima caiu para TR mais 6,25% ao ano e máxima para TR mais 8% ao ano. A nova taxa passa a valer no dia 22 de outubro.

A Caixa também vai prorrogar até o fim do ano a possibilidade de carência para início do pagamento das parcelas dos novos contratos imobiliários. Na aquisição de imóveis novos, para os clientes pessoas físicas, o pagamento do encargo mensal, composto de juros e amortização, incidirá após seis meses da contratação. Nesse período, serão cobrados seguros e taxa de administração do contrato. A Caixa estima alcançar mais de 30 mil clientes até o final do ano com essa medida.

O banco vai também permitir o pagamento parcial da prestação para mutuários que apresentarem dificuldade para retomar o pagamento integral da prestação habitacional. Nesse caso, conforme o perfil, o cliente poderá pagar 75% da prestação, por até seis meses, ou entre 50% a 75% da prestação, por até três meses. Com essa medida, a Caixa entende que beneficia mais de 620 mil clientes. O banco informou também promoverá feira online da Casa Própria e oferecerá a partir de 19 de outubro o crédito habitacional 100% digital.

De acordo com o banco público, desde o início do ano passado, foram concedidos R$ 172 bilhões em crédito imobiliário pela Caixa, beneficiando 887 mil famílias e 2,8 milhões de pessoas. No mesmo período, foram contratados 3,6 mil empreendimentos para a produção de 450 mil novas unidades habitacionais, gerando 1,2 milhão de empregos diretos e indiretos.

Segundo a Caixa, de janeiro de 2019 até agosto de 2020, a participação de mercado do banco na contratação de financiamentos imobiliários com recursos do SBPE evoluiu de 24,8% para 44,9%.