Caixa reduz juros dos financiamentos imobiliários

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federal anunciou, nesta quarta-feira, 5, a redução nos juros nos financiamentos imobiliários, com entrada em vigor a partir da próxima segunda-feira, 10.

A maior taxa cobrada pelo banco caiu de 11,00% + Taxa Referencial (TR, atualmente em zero) para 9,75% + TR. A menor taxa, que é paga pelos clientes que já têm relacionamento com a instituição, foi reduzida de 8,75% + TR para 8,5% + TR.

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, disse que a redução das taxas de juros ainda não é o movimento definitivo do banco para diminuir o custo dessas operações.

“A mudança de paradigma será mudar a indexação dos empréstimos para o IPCA em novos empréstimos. Mas o sistema da Caixa ainda não está preparado para isso. Por isso estamos fazendo agora um movimento intermediário e vamos lançar o novo modelo em duas ou três semanas”, afirmou.

“Esse componente da TR vai ser trocado pelo IPCA, o que facilita a proteção da instituição por meio da compra de títulos federais remunerados pelo mesmo indexador. O modelo já está aprovado, mas o sistema do banco ainda precisa ser adaptado. Haverá uma redução ainda mais impactante”, explicou.

Segundo Guimarães, o risco de a inflação se elevar durante o prazo das operações seria o mesmo tanto nas linhas de TR quanto nas linhas de IPCA.

Além disso, ele voltou a dizer que a indexação pelo IPCA facilitará a securitização da carteira imobiliária. “Se eu conseguir securitizar 10% da carteira por ano, eu dobro a minha oferta de crédito. Isso será uma revolução. Acredito que outros bancos também devem abrir linhas com juros referenciados pelo IPCA”, completou.

Unificação das taxas

O banco também unificou as taxas praticadas nos empréstimos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Sistema Financeiro Imobiliário (SFI), voltado para imóveis com valor acima de R$ 1,5 milhão que não podem ser financiados com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

As taxas anunciadas nesta quarta valem nas diversas modalidades de financiamento imobiliário: imóvel novo, imóvel usado, aquisição de terreno e construção, construção em terreno próprio, e reforma e ampliação.

“Estamos igualando as taxas para as diferentes faixas de renda. A taxa é igual para todo mundo. Estamos eliminando essa distorção, que era o tratamento diferenciado entre as faixas de renda”, comentou o presidente.

Ele garantiu que o Caixa não deixará seu foco na baixa renda, mas afirmou que o banco também buscará crescer no crédito para a classe média.

Segundo Guimarães, a Caixa voltará a emprestar pela modalidade Price, que tem parcelas iniciais mais baratas. “Isso era uma demanda das construtoras e dos tomadores de empréstimos. Vamos deixar o mercado fluir e deixar o cliente escolher entre SAC e Price”, concluiu.

Renegociação de dívidas

A Caixa também divulgou as condições para a renegociação de dívidas imobiliárias de pessoas físicas. Segundo o banco, as medidas atingem cerca de 600 mil famílias e devem beneficiar 2,3 milhões de pessoas. Em alguns contratos, pode haver perdão de multas.

Entre as opções está o pagamento à vista de uma entrada e a incorporação das parcelas atrasadas nas próximas prestações do empréstimo. Há ainda a possibilidade de usar o saldo do FGTS para reduzir o valor das prestações, além da mudança da data de vencimento das parcelas.