Caixa reduz piso da taxa de juros do crédito imobiliário de 7,5% para 6,75%

BRASÍLIA - A Caixa Econômica Federalanunciou há pouco mais uma redução nos juros cobrados em financiamentos imobiliários. As novas taxas terão validade para novos contratos, fechados a partir de 6 de novembro.

A menor taxa de juros cobrada pela Caixa passará agora de 7,50% mais a Taxa Referencial (TR) para 6,75% mais TR. A maior taxa vai de 9,50% mais TR para 8,50% mais TR. A Taxa Referencial foi criada em 1991 e é usada como um fator de correção monetária de empréstimos, do FGTS e de investimentos. Hoje, a TR está zerada.

Segundo o banco, as novas taxas passam a valer em 6 de novembro. O corte de juros valerá para créditos com saldo devedor atualizado pela TR no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

Essa é a segunda redução de juros anunciada pela Caixa em menos de um mês. No dia 8 de outubro, o banco já havia cortado em até 1 ponto porcentual as taxas para financiamentos imobiliários com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo.

Na linha com correção da inflação, a taxa continua entre 2,95% e 4,95% ao ano, mais a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Esses valores não foram alterados nesta semana.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, disse que a instituição já realizou 365 mil contratos de financiamento de imóveis em 2019. O presidente do banco garantiu que as novas taxas são sustentáveis. "Há um aumento consistente e recorrente na demanda por crédito imobiliário", acrescentou. "Perdemos a liderança no crédito imobiliário em 2018, mas dobramos o volume de concessões neste ano e já estamos 25% à frente do segundo banco no Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE)", disse. O SBPE usa recursos da poupança para o financiamento à casa própria.

Guimarães negou que as reduções de juros decorrem da perda de clientes para outros bancos, que teriam taxas mais competitivas. Segundo ele, o que pode estar ocorrendo é a portabilidade de créditos antigos, com mais de cinco anos, de quando a Selic (taxa básica de juros) era muito mais alta.

"O que eu digo é que ter competição é ótimo, e a participação de bancos privados é excelente. E o próprio movimento da Caixa gerou as reduções em curso em outros bancos. Esperamos que os outros bancos também reduzam os juros para abaixo de 7%", avaliou.

O presidente da Caixa explicou ainda que a taxa de mínima, de 6,75% +TR, praticamente inviabiliza a faixa 3 do Minha Casa Minha Vida, por já oferecer um custo menor aos tomadores.

Guimarães destacou que, mesmo com a redução das taxas de juros atreladas à TR, as linhas corrigidas pelo IPCA continuam com taxas menores. "Mas essas novas linhas baseadas no IPCA têm mais volatilidade nos juros", completou.

O banco também lançou hoje um aplicativo para celulares de pessoas de baixa renda, com menos capacidade de processamento.