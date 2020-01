Caixa Seguridade e Tokio Marine fecham acordo em seguros habitacional e residencial por 20 anos

A Caixa Seguridade e a Tokio Marine fecharam acordo para abrir uma nova empresa que vai explorar, por 20 anos, os ramos de seguros habitacional e residencial na rede de distribuição da Caixa Econômica Federal, conforme antecipou o Estadão/Broadcast. A Caixa terá 75% de participação no capital da companhia, com 49,99% das ações ON e 100% das PN, enquanto a Tokio Marine terá 50,01% das ações ON e 25% do capital.

A Tokio Marine será responsável por realizar um aumento de capital na nova empresa de R$ 1,52 bilhão, valor que será repassado à Caixa Econômica Federal. O valor também foi antecipado pelo Estadão/Broadcast. A nova empresa vai remunerar a Caixa Seguridade com as despesas totais de venda por produto em valores pré-definidos, com uma comissão de distribuição de 36,4% para o seguro residencial e 20% para o habitacional.

O prazo para fechamento da operação encerra-se em 04 de janeiro de 2021. O acordo terá que ser aprovado pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), Banco Central e Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).