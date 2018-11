Caixa suspende financiamento do Minha Casa para faixa até R$ 2,6 mil

A Caixa Econômica Federal congelou novas operações do programa Minha Casa, Minha Vida de financiamentos para famílias na faixa 1,5, aquelas com renda mensal de até R$ 2,6 mil.

Em nota, o banco público afirma que o "orçamento disponibilizado para a faixa 1,5 do programa em 2018 foi utilizado em sua totalidade". Apenas a partir de 2019, segue a nota, serão realizadas novas contratações.

O orçamento do Minha Casa para 2018 é de R$ 57,4 bilhões e, segundo a Caixa, foram contratadas cerca de 4,7 milhões de unidades habitacionais até o momento.

Desconto de até R$ 45 mil

As famílias da faixa 1,5, podem receber desconto de até R$ 45 mil no valor do imóvel, com um subsídio de 10% pago pelo governo e acesso a empréstimo com o FGTS a uma taxa de juros de 5% ao ano.

Reportagem do Estado publicada em outubro mostra que, devido a restrições orçamentárias, a equipe econômica de Temer sugeriu um novo formato para a contratação de imóveis pelo programa para famílias da faixa 1 e 1,5, de menor renda.