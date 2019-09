Caixa tem lucro de R$ 3,9 bilhões no 2º trimestre, apontam dados do BC

Dados contábeis que constam no site do Banco Central (BC) mostram que a Caixa Econômica Federal registrou lucro líquido de R$ 3,91 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 29,1% em relação aos R$ 3,03 bilhões do mesmo período de 2018, também segundo dados do BC. Em 2018, a própria Caixa divulgou lucro líquido de R$ 3,46 bilhões no segundo trimestre – nesse caso, a expansão do lucro seria de 13%.

O banco divulga nesta terça-feira, 3, às 8h30, seus resultados.

Um dos destaques do balanço da Caixa, segundo os dados do BC, é o resultado de intermediação financeira, que chegou a R$ 20,2 bilhões no primeiro semestre, avanço de 13,6%. Nesse item, chama atenção o fato de que as receitas terem ficado praticamente estáveis, na casa dos R$ 55 bilhões, mas com queda de 6,6% nas despesas, para R$ 35,3 bilhões.

A carteira de crédito da instituição, de acordo com os parâmetros do BC, fechou o mês de junho em R$ 682,4 bilhões, queda de 1,8% ante R$ 695,3 bilhões do mesmo período do ano passado. O segmento com maior participação dentro dos financiamentos do banco púbico é o de habitação, que em junho estava em R$ 440,7 bilhões, um crescimento de 4,1% em 12 meses.