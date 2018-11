Caixa tem lucro líquido de R$ 4,8 bi no 3º trimestre

A Caixa Econômica Federal encerrou o terceiro trimestre com lucro líquido de R$ 4,8 bilhões, alta de 122% em relação ao mesmo período do ano passado. Em nove meses, o lucro atingiu R$ 11,5 bilhões, o que representa um aumento de 83,7% frente ao mesmo intervalo de 2017. De acordo com o informe divulgado nesta quarta-feira, 14, o desempenho em nove meses supera o resultado projetado para o ano, de R$ 9 bilhões.

“O resultado histórico do trimestre demonstra um banco sólido, eficiente, crescendo de forma orgânica, sustentável e recorrente. Esse balanço aponta que temos capacidade de contribuir com o desenvolvimento do País, gerando emprego e renda sem abrir mão de resultados”, diz na nota o presidente da Caixa, Nelson de Souza.

O retorno sobre o patrimônio líquido avançou 7,3 pontos porcentuais em 12 meses para 18,1% em setembro. Os ativos administrados estavam em R$ 2,3 bilhões em setembro de 2018, com avanço de 3,4% em 12 meses. Os ativos próprios totalizaram R$ 1,3 trilhão, crescimento de 0,9% em 12 meses.

O índice de Basileia - que avalia o grau de capitalização das instituições para enfrentar riscos - subiu 4,6 pontos porcentuais em 12 meses para 19,8% no terceiro trimestre.