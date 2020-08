Caixa Tem volta a ficar instável em dia de liberação do FGTS emergencial

A Caixa libera nesta segunda-feira, 10, o FGTS emergencial para nascidos em julho, em contas digitais abertas pelo banco, que podem ser movimentadas pelo aplicativo Caixa Tem, o mesmo usado pelos beneficiários do auxílio emergencial.

Usuários do app, porém, dizem nas redes sociais que estão com dificuldades em realizar pagamentos com o valor depositado, pois, de acordo com relatos, o Caixa Tem informa que o serviço não está disponível.

Na manhã desta segunda, a principal reclamação era a de que, ao tentar fazer uma operação, aparecia a mensagem ao usuário: "Serviço disponível a partir das 9h15". Mesmo quando a tentantiva de utilização do dinheiro foi feita depois desse horário, a mensagem continua sendo mostrada pelo aplicativo.

Abaixo, algumas das reclamações feitas por usuários do app no Twitter.

Eu quero pagar um boleto pelo caixa tem e fala que o serviço estaria disponível das 7h as 21h. Entrei 9h e disse que só depois das 9h15. Entrei agora e ainda tá dizendo depois das 9h15, MAS JÁ PASSOU DAS 9h15. Ai que raiva. — Renxxs (@tavarinhox) August 10, 2020

Na publicação abaixo, é possível notar que a mensagem explica que haverá disponibilidade para transações a partir das 9h15. O print de tela do celular, porém, mostra que a tentativa foi realizada às 9h45.

bom dia só pra quem já está passando raiva com o Caixa Tem — nara em (@_narafernandes) August 10, 2020

Depois, a mensagem que passou a aparecer foi: "Serviço disponível em 30 minutos". Por volta de 10h45, o aplicativo passou a realizar operações. Mas, em torno de 11h30, voltou a ficar instável, aparecendo, novamente, a mensagem de que o serviço ficaria disponível após 30 minutos.

Os saques destes valores, para nascidos em julho, só serão liberados a partir de 17 de outubro deste ano. Em julho deste ano, trabalhadores reclamaram do funcionamento do aplicativo e a Caixa admitiu instabilidade no serviço, mas afirmou que já havia resolvido o problema. Procurada, a Caixa informou que "para melhorias preventivas, o serviço de pagamento de boletos foi desabilitado temporariamente no Caixa Tem". O posicionamento do banco completa que o serviço deve ser normalizado "ainda nesta segunda-feira."