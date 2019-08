Caixa terá linha de crédito imobiliário de 4,95% a 2,95% mais o IPCA

BRASÍLIA - O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira, 20, que a nova linha de crédito imobiliário lançada pelo banco, que será indexada ao IPCA, o índice oficial de inflação, terá taxas variando de 2,95% a 4,95% ao ano.

Para esses contratos, a atualização monetária será feita por meio do IPCA, e não mais pela Taxa Referencial (TR), utilizada nos contratos mais antigos. Hoje, as taxas dos contratos da Caixa indexados à TR têm juros variando entre 8,30% e 9,95%, citou Guimarães.

“Vamos manter linhas atuais e vamos oferecer linha nova, com o IPCA”, disse Guimarães durante o anúncio. Segundo ele, com a adoção do IPCA, haverá queda de 35% no valor da prestação no caso de um financiamento com taxa mais cara (4,95%). Isso na comparação com os contratos tradicionais, ligados à TR. No caso de contratos com taxa mais barata (2,95%), a queda no valor da prestação foi estimada em 51%.

“Acreditamos que a linha corrigida pelo IPCA é o futuro”, disse Guimarães. De acordo com o banco, os contratos com financiamento indexado ao IPCA serão aplicados em novos contratos no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI) e no Sistema Financeiro de Habitação (SFH). Os contratos indexados ao IPCA terão prazo de 360 meses e financiamento máximo de 80%.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, participou da cerimônia de lançamento das novas linhas de crédito imobiliário da Caixa. A novidade da indexação pelo IPCA surge na esteira da permissão, dada na semana passada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), para que um índice de inflação seja utilizado no lugar da TR.