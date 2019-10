Caixa vai negociar R$ 6,6 bi em dívidas que estão na Justiça com desconto de até 90%

BRASÍLIA - Em mutirão da conciliação, a Caixa vai chamar 120 mil clientes de todo o País para regularizar suas dívidas com o banco que já estão na Justiça. O valor dos débitos soma R$ 6,6 bilhões, mas o banco estatal vai dar desconto de até 90% caso o cliente pague à vista. Com a ação, pretende recuperar R$ 1,2 bilhão. A semana da conciliação vai de 7 a 11 de outubro.

LEIA TAMBÉM > Bancos disputam crédito imobiliário

Do total dos devedores, 71 mil são pessoas físicas, que juntas devem R$ 2,3 bilhões. Os outros são 50 mil empresas com débitos de R$ 4,2 bilhões, sendo que 232 companhias estão em recuperação judicial. A conciliação é a forma mais rápida, barata e eficiente de encerrar um processo judicial.

Os clientes serão informados sobre a data e o local por meio de correspondência e SMS. A caixa também vai negociar esses débitos pelo WhatsApp, inclusive com o envio do boleto de forma antecipada para que o cliente nem precise sair de casa. Os clientes que receberem as comunicações do banco serão atendidos nas agências da Caixa ou em algumas Varas da Justiça Federal.