Auxílio Brasil 2022: veja calendário de pagamentos em fevereiro

O pagamento da 2ª parcela do Auxílio Brasil de 2022 começa na próxima segunda-feira, 14. Como é feito usualmente, o escalonamento de datas será realizado por meio do último número do NIS (Número de Identificação Social), que vai de zero a nove.

Leia Também O Auxílio Brasil diminuiu? Saiba por que o benefício extraordinário ainda não aparece no app

De acordo com o Ministério da Cidadania, responsável pela operacionalização das inscrições, mais de 556 mil novas famílias serão contempladas nesta rodada da folha de pagamento. No total, mais de 18 milhões de famílias recebem o benefício, com investimento superior a R$ 7,3 bilhões.

Para a 2ª parcela deste ano, os valores serão liberados até o dia 25 de fevereiro. Confira abaixo o calendário completo do Auxílio Brasil para fevereiro.

Final do NIS 1: 14 de fevereiro

Final do NIS 2: 15 de fevereiro

Final do NIS 3: 16 de fevereiro

Final do NIS 4: 17 de fevereiro

Final do NIS 5: 18 de fevereiro

Final do NIS 6: 21 de fevereiro

Final do NIS 7: 22 de fevereiro

Final do NIS 8: 23 de fevereiro

Final do NIS 9: 24 de fevereiro

Final do NIS 0: 25 de fevereiro

O Ministério da Cidadania destaca que, para conseguirem ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico) nos últimos 24 meses. Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes de outras bases do governo federal.

Como receber o Auxílio Brasil?

O benefício pode ser pago por meio de Poupança Social Digital, no aplicativo Caixa Tem, criado inicialmente para o auxílio emergencial, conta corrente de depósito à vista, conta especial de depósito à vista e conta contábil, que, de acordo com o Ministério da Cidadania, é uma plataforma social do Auxílio Brasil. Esta última opção só ocorre quando o beneficiário não possui nenhuma das outras opções para recebimento. O saque pode ser feito com o cartão do Bolsa Família.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

De acordo com a página oficial do Programa no Ministério da Cidadania, as pessoas que têm direito ao Auxílio Brasil são: