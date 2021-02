Bolsa Família: pagamento de fevereiro começa na quinta-feira; veja calendário

O pagamento para beneficiários do Bolsa Família para o mês de fevereiro começa na quinta-feira, 11. O calendário prevê que os valores serão depositados entre 11 e 26 deste mês. O documento foi divulgado pelo governo, por meio do Ministério da Cidadania, em janeiro deste ano, publicado no Diário Oficial da União. A responsável pela operação dos pagamentos é a Caixa Econômica Federal.

A organização para saber quando a quantia será disponibilizada se dá pelo último dígito do NIS, o número de identificação social, que pode ser encontrado no cartão do benefício. É possível, de acordo com o Ministério da Cidadania, realizar a retirada do valor em até 90 dias após a data que aparece no calendário. O governo ressalta que é direito do beneficiário receber o valor integral, "sem precisar pagar po r isso ou comprar produtors no local do recebimento."

Para fevereiro, a ordem de pagamento é a seguinte:

Final do NIS 1: 11 de fevereiro

Final do NIS 2: 12 de fevereiro

Final do NIS 3: 17 de fevereiro

Final do NIS 4: 18 de fevereiro

Final do NIS 5: 19 de fevereiro

Final do NIS 6: 22 de fevereiro

Final do NIS 7: 23 de fevereiro

Final do NIS 8: 24 de fevereiro

Final do NIS 9: 25 de fevereiro

: 25 de fevereiro Final do NIS 0: 26 de fevereiro

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Os pagamentos começam a ser liberados por volta da segunda ou terceira semana do mês. A sequência de saques se inicia com os beneficiários de cartão com o final do NIS 1. Em seguida, os finais 2,3 e assim por diante, até 0 (zero), último a receber. Veja como ficou o calendário de pagamentos para 2021: