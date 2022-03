Caloi relança Mobylette com motor elétrico e custando mais de R$ 9 mil

Depois de 47 anos do primeiro lançamento, em 1975, a Mobylette, da Caloi, ganha uma nova versão para 2022. Agora, a peça atualizada é elétrica, tem autonomia de 30 km e velocidade de até 25 km/h, informa o site oficial da companhia. O preço da nostalgia é de mais de R$ 9 mil.

A nostalgia, porém, não é o único apelo comercial da marca. Economia e sustentabilidade são “carros-chefe” na divulgação. De acordo com anúncio, o motor possui 350W de potência, podendo ser acionado pelo acelerador ou pelo movimento de pedalada.

A venda é realizada pela página da marca no Mercado Livre. A altura sugerida para utilização do modelo é a partir de 1,65 m, com capacidade máxima de peso suportado de até 100 kg, para uso urbano e terreno com desníveis leves.