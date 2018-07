Calote bate recorde no terceiro trimestre A Associação dos Bancos Hipotecários dos EUA informou que o número de hipotecas imobiliárias com prestações atrasadas alcançou o recorde de 6,99% do total no terceiro trimestre, ante 6,41% no segundo trimestre e 5,59% no terceiro trimestre de 2007. A quantidade de hipotecas em execução subiu para 2,97% no terceiro trimestre, ante 2,75% no segundo trimestre. Mas O número de processos iniciados caiu de 1,08% para 1,07%.