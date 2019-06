Câmara aprova crédito suplementar de R$ 248 bi; senadores votam

Os 450 deputados presentes no Congresso Nacional nesta terça-feira, 11, aprovaram, de maneira unânime, a autorização de um crédito suplementar de R$ 248,9 bilhões solicitada pelo governo. A votação está em andamento no plenário do Congresso Nacional, onde ocorre sessão conjunta. Neste momento, senadores orientam a votação.

O crédito extra evita o descumprimento da chamada regra de ouro do Orçamento - mecanismo previsto na Constituição que impede ao governo contratar dívidas para pagar despesas correntes, como salários e benefícios sociais. De acordo com o governo, sem a aprovação do projeto, os pagamentos do Benefício de Prestação Continuada (BPC) seriam interrompidos neste mês e os do Bolsa Família, em setembro.