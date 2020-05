Câmara aprova texto-base da MP que permite redução de jornada e salário durante a pandemia

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou, em votação simbólica, o texto-base da Medida Provisória 936 que permite acordos para suspensão de contrato ou redução de jornada e salário na crise do novo coronavírus e o pagamento do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda para os trabalhadores que foram atingidos com uma das duas modalidades.

Apesar de simbólico, todos os partidos encaminharam "sim" no pleito. O processo de votação, no entanto, ainda não está concluído e os deputados votam a partir de agora sugestões de alteração à proposta. O objetivo da iniciativa é preservar empregos e ajudar as firmas a enfrentar a crise provocada pela pandemia de coronavírus.

De acordo com dados oficiais, mais de 8,2 milhões de trabalhadores formais tiveram os contratos suspensos ou salários reduzidos por causa da pandemia. A estimativa do governo é que 73% dos empregados com carteira assinada vão ser atingidos com uma das duas medidas.

Para concluir a votação, os deputados ainda precisam analisar sugestões de mudanças no texto. Depois de aprovada na Câmara, a medida provisória segue para análise do Senado.

A MP está em vigor desde o início de abril, quando foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro. No entanto, para não perder a validade, ela precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional.

O relator alterou a fórmula de cálculo do valor do benefício, que passa a ter como base a média dos salários dos últimos três meses anteriores do acordo para a suspensão do contratos de trabalho e da jornada com teto de três salários mínimos (R$ 3.135).Na prática, quem ganha até três salários mínimos teria garantia de reposição integral pelo governo federal. Já os trabalhadores que ganham acima disso teriam o benefício calculado sobre esse novo teto de R$ 3.135, ou seja, também receberiam uma parcela maior do benefício.

Com o apoio do Centrão, o governo conseguiu reverter e manter a base de cálculo original, cujo benefício máximo foi estipulado em R$ 1.813,03, valor equivalente ao teto do seguro-desemprego a que o empregado teria direito caso fosse demitido. O destaque (sugestão de mudança ao texto-base) que recuperou o cálculo da MP foi aprovado por 315 votos favoráveis contra 155 contrários.

O governo atuou contra essa mudança por causa do custo dessa medida: seriam necessários R$ 23 bilhões extras. O programa já tem gasto estimado em R$ 51,2 bilhões.

O parecer de Orlando Silva (PCdoB-SP) autoriza a prorrogação do prazo máximo das medidas, a critério do Poder Executivo, para a redução de jornada e para a suspensão de contrato. Por isso, a expectativa do setor empresarial é de que a prorrogação será feita.

O texto-base do relatório de Silva foi elogiado por parlamentares de diferentes correntes políticas. O líder do governo, Major Vitor Hugo (PSL-GO) , disse que "a lógica estrutural do texto foi mantida" e o relator fez um esforço para, sem abandonar suas bandeiras, ouvir os argumentos do governo.

Desoneração da folha de pagamento

A MP foi aprovada com prorrogação por mais um ano da desoneração da folha de salários para 17 setores. Entre os setores que ainda são beneficiados pela desoneração da folha estão call centers, tecnologia da informação, construção civil, calçados, indústria têxtil e comunicação.

A desoneração, da época do governo Dilma Rousseff, terminaria no final deste ano. Depois de uma negociação no plenário, o relator da MP, deputado Orlando Silva, reduziu de dois para um a prorrogação da desoneração. O custo anual é de R$ 10,2 bilhões.