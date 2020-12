Câmara aprova texto-base de projeto que permite renegociação de dívida de Estados e municípios 

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de renegociação das dívidas dos Estados e que amplia a possibilidade de crédito com aval do Tesouro Nacional. Isso permite que governadores consigam crédito mais barato porque, em caso de calote, a União paga a dívida.

O texto foi aprovado por 381 votos a 57. Agora, a Câmara deverá analisar os chamados destaques, sugestões que podem mudar o teor da proposta. O projeto estabelece o Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal (PEC) para Estados que não têm o nível de endividamento tão alto, mas que têm dificuldade para pagar servidores e fornecedores. Como contrapartida, será exigido um corte de, pelo menos, 20% de incentivos fiscais nos três primeiros anos.

O projeto foi apresentado pelo deputado Pedro Paulo (DEM-RJ) em abril depois que a discussão da proposta Plano Mansueto (nome anterior em referência ao ex-secretário do Tesouro, Mansueto Almeida) acabou, na prática, sendo arquivada na esteira da aprovação do auxílio emergencial para os Estados e municípios – que garantiu um alívio de R$ 125 bilhões. O projeto foi relatado pelo deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE).

O plano busca trazer soluções para os Estados mais endividados (Rio, Minas e Rio Grande do Sul), os que não conseguem crédito com aval da União e os que não conseguiram cumprir o teto de gastos, que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação. Dos 20 Estados que adotaram a regra como contrapartida à renegociação da dívida em 2016, 11 não cumpriram a regra em 2019, segundo dados do Tesouro.

Como o Estadão antecipou, uma ala do governo queria incluir parte dos dos gatilhos de contenção de gastos previstos na PEC emergencial no projeto de lei, mas não houve acordo. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o governo desistiu da estratégia. “O tema dos gatilhos o governo desistiu de incluir, introduzir no projeto. O líder (do governo na Câmara) Ricardo Barros já me informou”, afirmou Maia aos deputados no plenário.

O texto permite ainda a renegociação pela União de débitos não pagos pelos Estados em decorrência de decisões judiciais e refinanciamento de dívidas municipais e autoriza o governo federal a pagar as prestações de dívidas estaduais com organismos multilaterais de crédito. Os 18 Estados que aderiram ao refinanciamento de 2017 poderão incorporar prestações não pagas no novo plano.

O projeto também modifica o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), programa de socorro do governo federal, cujas regras estão sendo aperfeiçoadas no projeto depois do fracasso da adesão do Rio de Janeiro, que não conseguiu cumprir as medidas de ajuste fiscal previstas no contrato e vive um impasse em relação ao futuro do regime. Minas e Rio Grande do Sul são os outros dois Estados que precisam das mudanças para aderirem ao regime e receberem o socorro federal para terem acesso ao crédito novo.

O texto amplia para até nove anos a permanência dos Estados no programa de socorro. Pela legislação atual, os estados podem ficar até seis anos no regime.

Os deputados rejeitaram a proposta que condicionava a liberação de novos empréstimos para Estados e municípios ao cumprimento do limite de despesas com pessoal estabelecido por metodologia do Tesouro. O destaque, apresentado pelo PSL, estabelecia que o cálculo incluísse poderes e órgãos do Estado ou município de forma consolidada. Na prática, isso permite que cada Estado fique livre para adotar critérios próprios para fechar o cálculo da despesa com pessoal. Diversos tribunais de contas estaduais têm dado aval a esses critérios, que podem maquiar a realidade fiscal.