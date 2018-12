Câmara aprova urgência para projeto sobre perdão das dívidas do Funrural

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou na tarde desta quarta-feira, 5, o requerimento de urgência do projeto que trata sobre perdão das dívidas do Funrural (Projeto de Lei n.º 9252, de 2017), de autoria do deputado Jerônimo Goergen (PP-RS).

Havia resistência da base do governo de Michel Temer e de Bolsonaro para barrar o avanço do projeto que pode impactar o orçamento da União.

Na terça-feira, Goergen disse que a aprovação da urgência da proposta dá ao setor "força para jogar o próximo governo para negociar", independente da votação futura do mérito em plenário. "Não é o mérito do projeto que vai ser a solução, e sim a urgência e uma nova prorrogação para o novo governo sentar com o setor", disse.

Os ruralistas tentam também negociar a edição de nova Medida Provisória (MP) para ampliar o prazo de renegociação do passivo desse tributo, estimado em R$ 2 bilhões. Como o prazo final vence em 31 de dezembro, os ruralistas ganhariam tempo para renegociar com o futuro governo do presidente Jair Bolsonaro uma saída para o imbróglio.