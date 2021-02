Câmara arbitral dá vitória à Paper Excellence sobre a J&F em disputa pela Eldorado

O tribunal arbitral francês decidiu, por 3 votos a zero, que o grupo J&F, dos irmãos Batista, terá de vender 100% da Eldorado Celulose, nos termos do acordo firmado entre as partes em 2017. A disputa, que se moveu da Justiça brasileira para a câmara arbitral, se arrastava há mais de três anos. A informação foi antecipada pela colunista Sônia Racy.

A Eldorado foi vendida em setembro de 2017 para o empresário Jackson Widjaya, da mesma família que controla a gigante asiática Asia Pulp and Paper (APP). O acordo foi feito quatro meses após as delações dos irmãos Batista sobre corrupção virem à tona, mesma época em que ocorreu a venda da Vigor e da Alpargatas. Desentendimentos entre comprador e vendedor levaram a negociação para arbitragem, que está sob sigilo. A Paper chegou a fazer os pagamentos equivalentes a 49,4% da Eldorado antes de as partes se desentenderem.

Conforme o acordo original, a Paper Excellence desembolsou R$ 3,8 bilhões por 49,4% das ações, mas o negócio não foi concluído porque os Batistas alegaram que os asiáticos não liberaram as garantias prestadas pela holding em dívidas da Eldorado para pagar os credores. Em 2019, um monte de R$ 11,2 bilhões chegou a ser depositado pela família Widjaya em uma conta no BTG Pactual, como forma de comprovar a capacidade de pagamento da companhia, valor posteriormente transferido ao Itaú Unibanco. O valor total do negócio, portanto, era de R$ 15 bilhões

A Paper Excellence acusa a J&F de ter dificultado a liberação, por conta da recuperação dos preços da celulose após o negócio ter sido fechado. Enquanto isso, a holding dos Bastistas colocavam em dúvida a capacidade de seu comprador de fazer o pagamento.

Ainda pela decisão arbitral, apurou o Estadão, a finalização do negócio depende da liberação das garantias que foram dadas pela J&F em um empréstimo realizado pela Eldorado, sendo grande parte ações da JBS, outro negócio da família Batista. Uma fonte frisou que essas garantias devem ser liberadas antes ou no mesmo dia da transferência do controle. Grande parte da dívida da Eldorado com garantias em ações está nas mãos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Segundo fonte, a Paper Excellence chegou a comprovar durante o processo arbitral que tem recursos para cumprir os termos do contrato, tal como a liberação de garantias.

Compasso de espera

Por conta das trocas de acusações, os projetos de expansão da gigante de celulose ficaram em compasso de espera. A ideia original da empresa era elevar a capacidade de produção dos atuais 1,7 milhão para 4 milhões de toneladas.

A segunda linha de produção da Eldorado já tem projeto de engenharia e licença ambiental, além da terraplenagem concluída. Tirar esse projeto do papel, contudo, não é simples: demora mais de três anos para erguer a parte industrial e a empresa precisará definir com antecedência a compra de matérias-primas e elevar a produção de eucalipto.

O movimento, que custaria cerca de R$ 12 bilhões, é vital para que o grupo se mantenha competitivo nos próximos anos, especialmente depois que a Suzano incorporou a Fibria, em 2018.

Com as boas perspectivas para a produção e vendas de celulose, a Suzano manteve os investimentos para este ano, apesar das dúvidas relacionadas sobre os efeitos da pandemia de covid-19 na economia global. Em 2020, a companhia investiu pelo menos R$ 4,2 bilhões. A companhia planeja uma expansão orgânica, com uma nova fábrica, que só vai ser construída quando ficar clara que há demanda para novas ofertas da commodity.