Câmara deve concluir nesta terça votação de cadastro positivo

BRASÍLIA - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), confirmou ha pouco que o plenário da Casa deverá votar nesta terça-feira, 19, os destaques apresentados ao projeto do cadastro positivo. A conclusão da votação desta matéria está pendente desde maio de 2018, quando o texto-base foi aprovado.

De acordo com o líder do governo na Câmara, Vitor Hugo (PSL-GO), a matéria "já amadureceu o suficiente para ser votada" e houve acordo entre os líderes em reunião realizada nesta manhã.

Este é um dos projetos de maior interesse do Banco Central. Neste terça, técnicos do BC estiveram reunidos com a bancada do PSL na Câmara, para tratar do projeto de lei. O deputado federal Deputado Waldir (PSL-GO), líder da bancada na Casa, afirmou ao Estadão/Broadcast que a orientação é pela aprovação do novo cadastro positivo, “mas há resistência em alguns destaques”. “Nossa orientação é pelo texto principal aprovado”, acrescentou o deputado.

O processo de aprovação do texto-base na Câmara, no entanto, já levou meses, em função da pressão contrária de deputados ligados a órgãos de defesa do consumidor. Pela lei atualmente em vigor, de 2011, o cadastro é formado apenas por consumidores que solicitam a inclusão no banco de dados - o que, na prática, torna o cadastro irrelevante para análise de crédito. Com o projeto que está na Câmara, a inclusão no cadastro será automática, sendo que o consumidor que quiser sair terá de solicitar a exclusão.

Além disso, cada pessoa passará a ter uma pontuação referente ao seu histórico de crédito. A pontuação levará em conta a adimplência em operações de crédito e também no pagamento de contas de água, esgoto, luz, gás e telefone, entre outras. Isso é uma novidade, já que antes não eram consideradas as informações quanto ao pagamento desses serviços.

Pessoas com renda mais baixa, por exemplo, que muitas vezes não possuem histórico de operações de crédito, entrarão no cadastro por pagarem contas de luz e água.

Juros

A expectativa do Banco Central é de que, com o cadastro positivo, as taxas de juros ao consumidor que paga suas contas em dia possam ser menores. A tramitação no Congresso, porém, sempre foi complicada. Órgãos de defesa do consumidor e deputados ligados à área criticavam uma possível "discriminação" de consumidores e colocavam em dúvida a segurança dos dados.