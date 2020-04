Câmara quer recursos novos para barrar projeto que permite alta de dívidas estaduais

BRASÍLIA – Depois de uma guerra de números com o governo federal, a Câmara negocia com a equipe econômica uma transferência adicional de recursos para governadores e prefeitos enfrentarem a covid-19 em troca de barrar a ampliação do endividamento dos Estados no limite de 8% das receitas, como previa o texto original.

Ao Estado, o relator do projeto, deputado Pedro Paulo (DEM-RJ), disse que se o governo federal aceitar uma injeção de R$ 41,146 bilhões da União para compensar as perdas de arrecadação do ICMS (imposto estadual) e ISS (imposto municipal), ele retira do texto o trecho que permite os Estados tomarem mais empréstimos com garantia da União em até 8% das receitas.

Já o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-SP), acenou com uma redução da margem para a ampliação do endividamento dos Estados. Em vez de permitir que a dívida suba em até 8% da Receita Corrente Líquida, Maia admitiu reduzir esse porcentual para 5% ou 6%, mas desde que a compensação pela perda das receitas aos governos regionais seja ampliada de três para quatro ou cinco meses.

O Estado apurou que a ideia é permitir que Estados bons pagadores (com notas A e B) consigam ampliar as dívidas em até 6% das receitas e os com notas piores (C e D) fiquem restritos a 5%.

A votação do projeto, prevista para ontem, foi transferida para a próxima segunda em meio à polêmica em torno do impacto do projeto. Maia e Pedro Paulo questionaram os números do governo.

Segundo Maia, o governo federal adotou o discurso de "pauta bomba" como pretexto para inviabilizar a votação do projeto, que irá beneficiar principalmente estados do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, governados, respectivamente, por João Doria (PSDB) e Wilson Witzel (PSC), adversários de Bolsonaro.

“Transformar o debate sério que nós sempre fizemos e continuamos fazendo num debate de pauta-bomba porque, na verdade, o governo federal não quer atender os Estados do Sudeste, do Rio, São Paulo, e do Sul, Rio Grande do Sul, entre outros... Nesse debate eu não vou entrar. Eu vou entrar no debate técnico”, afirmou Maia.

Numa entrevista ao ao lado de Witzel à Super Rádio Tupi, Maia disse que o Rio deve receber R$ 3 bilhões ou R$ 4 bilhões em garantia de arrecadação do ICMS com compensação por "três ou quatro meses". Além disso, projetou mais R$ 2 bilhões em empréstimos para o governo fluminense.

Suspensão da dívida

Para o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, o projeto é absolutamente necessário. “A suspensão da dívida é essencial. Os Estados não pode emitir títulos para investir nas ações da covid-19, é uma prerrogativa da União e só o Banco Central pode imprimir moeda e expandir a base monetária”, disse.

Pedro Paulo chegou a enviar para os congressistas mensagens afirmando que os números do governo eram “fake news”. O governo propôs um acordo para que ambas as partes façam as contas conjuntamente. Segundo o Estado apurou, a ideia é que os números possam ser validados pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

"Agora, que eles estão começando a admitir (a possibilidade de transferência). Anteontem, eu fiquei uma hora com o ministro Paulo Guedes e ele não queria falar sobre recomposição", disse Pedro Paulo. Para ele, a proposta não avança mais "parte pela visão do ministro Paulo Guedes e pela visão do presidente Jair Bolsonaro, que quer continuar esse conflito com os governadores".

Segundo o relator, o projeto fixa um prazo de três meses para a compensação da perda na arrecadação, podendo ser prorrogáveis a depender do alongamento do isolamento das cidades por causa da pandemia do novo coronavírus. O cálculo para a transferência seria a perda em relação à base nominal da arrecadação de 2019, o que corresponderia a R$ 41,6 bilhões – R$ 36,6 bilhões para Estados e R$ 4,5 bilhões para municípios. Esses tributos estão atrelados à atividade econômica, ponderou, e o seu desempenho "dialoga" com os efeitos da crise. "É melhor colocar meses no projeto (para recomposição) do que o valor fixo", disse.